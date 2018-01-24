Оприлюднено ТОП-100 найбільших платників податків в Україні

Офіс великих платників податків визначив ТОП-100 великих платників податків за підсумками 2017 року, які за підсумками року заплатили сукупно 258,3 млрд грн податків, або 70% всіх відрахувань 2506 великих підприємств, що обслуговуються в Офісі.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу.

Згідно з повідомленням, загалом по Україні за підсумками 2017 року платниками Офісу забезпечено збір до зведеного бюджету в розмірі 355,1 млрд грн.

До ТОП-10 найбільших платників податків, зокрема, увійшли "Укргазвидобування" - 50,4 млрд грн відрахувань у 2017 році (2016 рік - 38,1 млрд грн), тютюнова компанія «Прилуки» - 14,1 млрд грн (11, 1 млрд грн), «Філіп Морріс Україна" - 13,5 млрд грн (11,7 млрд грн), НАК "Нафтогаз України" - 11,5 млрд грн (16,1 млрд грн), "Укpнaфта" - 10,4 млрд грн (8,2 млрд грн), "Джей Ті Інтернешнл Україна" - 9,5 млрд грн (7,6 млрд грн), «Укртатнафта" - 8,7 млрд грн (5,5 млрд грн), "Енергоатом" - 8,7 млрд грн (млрд 5,6 млрд грн), "Укртрансгаз" - 7,8 млрд грн (6,5 млрд грн), "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" - 7,5 млрд грн (6,2 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в 2017 році отримав 792,9 млрд грн доходів, що на 2,7% більше від річного бюджетного розпису.