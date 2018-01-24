Київ готовий продовжувати плідну співпрацю з МВФ – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна підтверджує готовність продовжувати плідну співпрацю з МВФ.

Про це глава держави заявив за результатами переговорів з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

«Сьогодні з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард ми провели конструктивну та відкриту зустріч та обговорили всі відкриті питання співпраці між Україною та МВФ», - написав він у Facebook.

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За його словами, Україна підтверджує свою готовність до продовження плідної співпраці з Міжнародним валютним фондом як важливим чинником зміцнення макроекономічної стабільності та індикатора довіри до проведення внутрішніх реформ.

Також президент подякував директору-розпоряднику МВФ за дуже ефективну співпрацю між Україною та Фондом протягом останнього року.

«Я дуже задоволений, що ми за останні півроку ми запровадили довгий перелік реформ та ми погодили сьогодні продовжувати ефективну співпрацю в різних сферах та виконувати те, що ми погодили сьогодні та раніше», - заявив глава держави.

Крім того, Порошенко відзначив важливість продовження співпраці з МВФ у 2018 році.

«Оскільки це не лише довіра міжнародних фінансових організацій, пов’язаних з макрофінансовою допомогою від ЄС, співпрацею зі Світовим Банком, а й довіра інвесторів», - зауважив він.

Нагадаємо, раніше в МВФ відзначали, що для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співпраці, включаючи довгострокову фінансову стійкість Пенсійного фонду, а також прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, а також створити антикорупційний суд і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Національний банк України розраховує у 2018 році отримати два транші кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом на суму 3,5 млрд дол.

Довідка УНІАН. МВФ в березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.