Директор-розпорядник МВФ вітає майбутнє призначення нового голови Нацбанку України

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард вітає майбутнє призначення нового незалежного голови Нацбанку України на постійній основі.

Про це вона заявила журналістам за результатами переговорів з президентом України Петром Порошенко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

«Я була особливо вдячна за неминуче призначення незалежного та на постійній основі голови Нацбанку України, яке, на мою думку, є дуже необхідним», - заявила вона.

«Ми мали хорошу розмову», - додала Лагард.

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Як повідомляв УНІАН, 18 січня президент України Петро Порошенко зареєстрував в парламенті проекти постанов (№7500 і №7501), згідно з якими він пропонує звільнити з посади голови Національного банку Валерію Гонтареву, яка подала главі держави прохання про відставку, і призначити на її місце Якова Смолія, який наразі виконує обов'язки голови НБУ.

Нагадаємо, голова НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу відпустку.

Із 11 травня 2017 року обов'язки голови НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій.

Згідно з Конституцією України, глава держави повинен представити на розгляд Верховної Ради нову кандидатуру на посаду голови НБУ.