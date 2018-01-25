Вище $11 тисяч: найпопулярніша в світі криптовалюта біткойн торгується в плюсі

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн (bitcoin) дорожчає на торгах у четвер, залишаючись на позначці близько 11 тисяч доларів, трейдери стежать за новинами про регулювання криптовалютного ринку, свідчать дані торгів.

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За даними порталу CoinMarketCap, станом на ранок біткойн дорожчав на 7,15% - до 11,63 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта зростала в ціні на 8,52% - до 11,6 тисячі доларів, на GDAX - 8,3% - до 11,51 тисячі доларів. За даними порталу Coindesk, біткойн дорожчав на 1,56% - до 11,58 тисячі доларів, повідомляє Прайм.

Інші популярні криптовалюти також в плюсі, згідно з даними CoinMarketCap. Зокрема, Ethereum дорожчала на 10,95%, до 1,1 тисячі доларів, Bitcoin Cash - на 5,15%, до 1,7 тисячі доларів, Ripple - на 2,07% - до 1,38 долара. Капіталізація ринку криптовалют становить на даний момент 572,5 мільярда доларів. На частку біткойна припадає близько 34% всього ринку.

Основна увага інвесторів зосереджена на питанні регулювання ринку криптовалют. Зокрема, трейдери стежать за Південною Кореєю - у вівторок агентство Yonhap з посиланням на офіційне джерело повідомило, що там буде заборонений анонімний криптотрейдинг, починаючи з 30 січня. Джерело зазначило, що для торгівлі криптовалютою тепер кожен трейдер буде зобов'язаний ідентифікувати себе з допомогою банківського рахунку, а акаунти, що належать іноземцям та неповнолітнім, будуть заблоковані для операцій з цифровими валютами.

В той же час фінансовий аналітик, менеджер криптовалютного хедж-фонду BKCM Брайан Келлі, слова якого наводить телеканал CNBC, вважає, що через невизначеність щодо регулювання цифрових валют в Південній Кореї, зараз криптовалюти перебувають у перехідному періоді" - вони переходять з азіатських на американські та європейські ринки.

Зокрема, міністр економіки Швейцарії Йоханн Шнайдер-Амманн повідомив про своє бажання, щоб його країна стала "крипто-нацією". А державний секретар міністерства фінансів країни Йорг Гассер заявив, що у Швейцарії є величезний потенціал для розвитку крипторинку, однак поки ринок не настільки дисциплінований, як хотілося б".