Порошенко: домовилися з МВФ, "що і коли має бути зроблено" для виділення наступного траншу

Україна прискорить підготовку президентського законопроекту про створення антикорупційного суду до другого читання у Верховній Раді відповідно до зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом, які передбачають врахування рекомендацій Венеціанської комісії.

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Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Ми знаходимося в постійній співпраці з МВФ. Я хочу подякувати Девіду Ліптону (заступник голови МВФ - УНІАН) і Крістін Лагард (голова МВФ - УНІАН) за чудову зустріч, на якій було визначено, що і коли конкретно має бути зроблено, включаючи антикорупційний суд. Моя ініціатива (щодо створення антикорупційного суду - УНІАН) знаходиться в парламенті, і ми прискорили зустріч юридичних експертів, щоб підготувати цей законопроект до другого читання», - сказав Порошенко.

За словами президента, Україна не прагне заморозити процес реформ в зв'язку з політичним циклом (майбутні вибори – УНІАН) і має намір досягти значного прогресу у формуванні якісного інвестиційного клімату і, отже, економічного зростання.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 Порошенко вніс в парламент проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також голова держави зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд". Обидва законопроекти визначені як невідкладні.

24 грудня президент заявив про важливість продовження співпраці з МВФ в 2018 році. За словами директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, Україна повинна скористатися сприятливими зовнішніми обставинами, що включають зростання світової економіки, для проведення реформ і прискорення економічного зростання.

У МВФ раніше відзначали, що для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, включаючи довгострокову фінансову стійкість Пенсійного фонду, а також прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, а також створити антикорупційний суд і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Національний банк України розраховує в 2018 року отримати два транші кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом на суму 3,5 млрд дол.