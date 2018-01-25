Роздрібна торгівля в Україні за рік зросла до понад 800 мільярдів: області-лідери товарообігу

Обіг роздрібної торгівлі в Україні у 2017 році зріс на 8,8% порівняно з 2016 роком (у порівнянних цінах) до 816,553 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Напередодні Держстат оприлюднив тільки процентне співвідношення.

Водночас, минулого року Держстат повідомляв, що в 2016 році обіг роздрібної торгівлі становив 1,159 трлн грн, що на 337 млрд грн більше в порівнянні з даними за 2017 рік.

У відомстві пояснили, що порівняння даних відповідних періодів минулого року є некоректним, оскільки з 2017 року змінилась методологія розрахунку.

Згідно з повідомленням, найбільше обіг роздрібної торгівлі за 2017 рік зріс в Закарпатській (на 17,2%, до 18,31 млрд грн), Одеській (на 14,1%, до 62,96 млрд грн), Львівській (на 13,5%, до 51,9 млрд грн), Черкаській (на 12,3%, до 19,6 млрд грн), Київській (на 11,7%, до 55,1 млрд грн) і Вінницькій (на 11% до 21,1 млрд грн) областях.

Найбільше зниження зростання роздрібного товарообігу в 2017 році було зафіксовано у Волинській області (на 5,8%, до 15,336 млрд грн).

Обіг роздрібної торгівлі у грудні 2017 року порівняно з груднем 2016 року зріс на 16,1%.

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, в 2017 році становив 587,784 млрд грн, що на 8,6% більше показника за 2016 рік.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, у 2016 році обіг роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% в порівнянні з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трлн грн.