ЗМІ розповіли, як творець української "Мівіни" став найбагатшою людиною В'єтнаму

Почавши в Україні зі створення Мівіни, Фам Нят Вионг перетворився у найбагатшу людину В'єтнаму. Продавши свій бізнес у Харкові, на батьківщині він став королем ринку нерухомості, ритейлу і розваг.

Журнал Новое время у свіжому номері розповідає, що майже 30 років тому, в розпал перебудови, молодий в'єтнамець приїхав вчитися в Московський геологорозвідувальний інститут. Тоді економіка В'єтнаму, яка перебувала під сильним впливом Радянського Союзу, була в занепаді. Сім'я Вионга ледве зводила кінці з кінцями. Але виняткові успіхи юного в'єтнамця в математиці дозволили йому виграти стипендію на навчання у Москві.

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Після закінчення навчання у 1993 році Вионг одружився на інститутській подрузі і перебрався до Харкова. До того часу Радянський Союз розвалився. "Українці були дуже бідними і дуже голодними", - згадував Вионг про ті роки в одному з рідкісних інтерв'ю.

Щоб відкрити свій перший бізнес - невеликий бюджетний ресторан в'єтнамської кухні - сімейство позичило у родичів і друзів близько $10 тис. А вже у 1995 році Вионг взяв кредит під 8% в місяць і заснував Техноком - підприємство з виробництва локшини швидкого приготування з в'єтнамської технології, назвавши продукт Мівіною. Вона швидко завоювала український ринок, зробивши Вионга доларовим мільйонером. У 2010 році Nestle викупила у в'єтнамця Техноком за $150 млн.

На виручені гроші Вионг зумів побудувати у В'єтнамі цілий конгломерат компаній Vingroup. Вже в 2012 році він став першим мільярдером В'єтнаму і найбагатшою людиною країни. А в кінці 2017-го він тріумфально увірвався у топ-500 найбагатших людей світу, зайнявши 489-е місце у списку Forbes, адже вартість статків 49-річного бізнесмена всього за півроку зросла у два рази, до $4,2 млрд.

Незважаючи на те що Vingroup стала лідером у сфері відпочинку і розваг - її частка становить понад 40% ринку, - на батьківщині Вионг асоціюється насамперед з нерухомістю. Через це його часто називають в'єтнамським Дональдом Трампом, зазначає Новое время.

Сила бізнесу Вионга не тільки у дорогих масштабних бізнес-проектах. Творець Мівіни досить багато інвестує у немайнові сфери - культуру, освіту, медицину.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році країни Азії обігнали США за кількістю доларових мільярдерів.