Гривня продовжує зміцнюватися після обвалу

У четвер, 25 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 28,74/28,78 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 4 копійки.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 35,63/35,68 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,5137/0,5138 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 28,7563 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 234 угоди на суму 122,18 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 24 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,79/28,82 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 35,6852/35,7195 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,5056/0,5067 грн/рубль.