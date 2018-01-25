Ситуація під контролем: у Нацбанку запевнили, що загроз для гривні немає

Ситуація на валютному ринку на поточний момент перебуває під контролем Національного банку України, жодних загроз для національної грошової одиниці немає.

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Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав голова ради НБУ Богдан Данилишин.

«Відразу хочу заспокоїти, що ніякої загрози національній грошовій одиниці немає, ситуація перебуває під контролем НБУ, її також відстежує Рада НБУ, визначає основні принципи грошово-кредитної політики», - написав він.

За його словами, фундаментальних факторів для девальвації гривні в даний час немає.

«Якщо проаналізувати динаміку обмінного курсу гривні до долара США впродовж останніх років, то поточна ситуація на валютному ринку України є традиційною, оскільки простежується чітка сезонність курсової динаміки з піками знецінення гривні в січні-лютому», - відзначив Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк пояснює поточні коливання на валютному ринку сезонними факторами, включаючи закупівлю енергоносіїв і зростання імпорту наприкінці минулого року напередодні новорічних свят, а також великими виплатами відшкодування з податку на додану вартість.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США було зафіксовано в лютому 2015 року - 30,01 грн/дол. У четвер, 25 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 28,74/28,78 грн/дол.