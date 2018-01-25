Кабмін направив подання про звільнення Насірова

Кабінет міністрів України направив подання міністра фінансів про звільнення відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у Вищий корпус державної служби.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в четвер.

"Є представлення міністра фінансів щодо відстороненого голови ДФС. Ми направляємо це зараз у Вищий корпус державної служби відповідно до закону. Вищий корпус державної служби виносить рішення на уряд, уряд приймає рішення", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія підтвердила наявність британського паспорта у відстороненого від виконання своїх обов'язків голови Державної фіскальної служби.

Кабінет міністрів 3 березня усунув Романа Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). За версією слідства, чиновник у 2015-2016 роки, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Відсторонений від виконання обов'язків голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав скаргу до Європейського суду з прав людини на дії Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури щодо нього.

Громадська організація "Центр протидії корупції" 23 січня повідомила про подання на Кабінет міністрів України до суду за незвільнення Насірова.