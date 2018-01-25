Кредити для економіки подорожчають: НБУ різко підвищив облікову ставку

Національний банк України з 26 січня 2018 року підвищує облікову ставку на 1,5 процентного пункту - до 16% річних із рівня 14,5% річних, до якого регулятор підвищив ставку з 15 грудня 2017 року, і планує проводити жорстку монетарну політику надалі у разі відсутності ознак зниження інфляційного тиску.

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Як відзначається в матеріалах НБУ, більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в цільовий діапазон у середині 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 15 грудня підвищив облікову ставку на 1 п.п. - до 14,5% річних з рівня 13,5% річних.

Національний банк з 27 жовтня підвищив облікову ставку до 13,5% річних з рівня 12,5% річних, на якому регулятор зберігав ставку три місяці поспіль - у липні, серпні і вересні.

Максимальне історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.