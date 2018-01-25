Нацбанк покращив прогноз зі зростання економіки, але погіршив з інфляції

Національний банк України покращив прогноз зростання економіки України в 2018 році до 3,4% з 3,2%, прогнозованих раніше, і збільшив прогноз інфляції на поточний рік з 7,3% до 8,9%.

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Про це йдеться в новому основному макроекономічному прогнозі регулятора за підсумками засідання правління НБУ.

НБУ погіршив прогноз зростання економіки за підсумками 2017 року до 2,1% з 2,2% і погіршив очікування по 2019 році з 3,5% до 2,9%

Регулятор також переглянув прогноз інфляції на 2019 рік з 5% до 5,8% за підсумками року.

Згідно інформації, розданій журналістам за підсумками засідання, регулятор прогнозує, що споживча інфляція буде поступово знижуватися і досягне цільового рівня в середині 2019 року.

"Однак НБУ прогнозує, що в 2018 році інфляція буде залишатися високою: 8,9% загальна і 8,2% базова", - йдеться в повідомленні НБУ.

За прогнозами регулятора інфляційний тиск буде обумовлено переліком факторів, серед яких зростання споживчого попиту, викликаний підвищенням соціальних стандартів, підвищення зовнішньої вразливості економіки через затримки фінансування МВФ, високі інфляційні очікування населення та інші.

НБУ прогнозує, що інфляція в 2020 році відповідатиме цільовому орієнтиру в 5%.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за підсумками 2019-2020 років очікує уповільнення зростання економіки до 2,9% з 3,4% в 2018 році під впливом жорсткої монетарної політики, зумовленої необхідністю зниження споживчої інфляції.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2018 році на 3,2% при інфляції 10%, Світовий банк – зростання ВВП на 3,5% при інфляції 10%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2017 року може скласти 3% при інфляції-до 11,5%.