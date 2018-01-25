Кабмін визначився з окладом та надбавками для держслужбовців

Кабінет міністрів України встановив структуру оплати праці державних службовців у співвідношенні 70% окладу і 30% надбавок. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в четвер.

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"Мова йде про те, що оклад повинен становити 70%, а додаткові виплати - 30% зарплат держслужбовців. Зараз у структурі оплати 70% буде оклад і до 30% - премії і так далі", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи прийняте рішення.

При цьому зміна структури не приведе до збільшення зарплат чиновників.

За словами прем'єра, збільшення зарплат держслужбовців можливо лише у разі досягнення економічного зростання, а виплачувати премії за процес, а не за результат, "ніхто не збирається".

"Буде серйозний економічний зростання - будете отримувати серйозне підвищення. За процес ніхто платити не збирається. Я підтримую оплату за результат", - заявив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року глава Представництва Європейського Союзу Хьюг Мінгареллі закликав прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, а також міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка залишатися залученими і забезпечувати лідерство у реформі державної служби, яка в іншому разі не буде успішною.

Чинний в Україні закон про державну службу передбачає зменшення у структурі оплати праці частки надбавок і збільшення частки окладу.

Уряд планує реформувати 10 з 18 міністерств у рамках покращення функціонування державної служби. Реформа торкнеться міністерств соціальної політики (головний фокус роботи - пенсійна реформа), охорони здоров'я (реформа сфери охорони здоров'я), аграрної політики (земельна реформа), освіти (реформа освіти), фінансів (фінансове забезпечення реформ), регіонального розвитку (децентралізація), енергетики (розвиток енергосектору), інфраструктури (розвиток інфраструктури), Кабінету міністрів (координація реформи держуправління), а також юстиції (впровадження сучасних юридичних практик). Реформа фінансується за рахунок коштів ЄС в обсязі 104 млн євро.