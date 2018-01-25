Нацбанк зменшив апетити щодо кредиту МВФ: очікує цього року тільки $2 мільярди

Національний банк України очікує, що в 2018 році надходження за програмою кредитування Міжнародного валютного фонду становитимуть 2 млрд дол., тоді як раніше НБУ прогнозував отримання двох траншів кредиту на загальну суму 3,5 млрд дол.

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Як сказано в матеріалах НБУ, також очікується отримання урядом кредитів від Європейського Союзу і Світового банку.

«Це дасть можливість збільшити міжнародні резерви до 20,5 млрд дол. (або 3,7 місяця імпорту майбутнього періоду)», - йдеться в повідомленні регулятора.

Разом з тим, наприкінці 2017 року регулятор прогнозував зростання міжнародних резервів до 22,2 млрд дол. за підсумками 2018 року.

«Основним ризиком для реалізації прогнозного сценарію Національний банк вважає відсутність прогресу в проведенні структурних реформ, необхідних для збереження макрофінансової стабільності та подальшої співпраці з МВФ», - зазначає регулятор.

НБУ наголосив, що дострокове зупинення програми з МВФ може загрожувати погіршенням умов доступу України на зовнішні ринки і посиленням девальваційних та інфляційних очікувань у країні.

В. о. голови НБУ Яків Смолій на брифінгу за підсумками засідання монетарного комітету зазначив, що спрогнозувати, коли транш надійде в Україну, не можливо.

«Переговори ведуться, ми очікуємо, що місія приїде, підіб’є підсумки тих зобов'язань, які Україна взяла на себе, і після цього потрібно як мінімум два місяці, щоб Рада директорів МВФ ухвалила рішення і гроші надійшли в Україну», - сказав Смолій.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Міжнародний валютний фонд узгодили заходи щодо завершення четвертого перегляду програми співпраці, необхідного для виділення країні п'ятого кредитного траншу.

Раніше в МВФ відзначали, що для завершення четвертого перегляду програми співпраці та отримання п'ятого траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, включаючи довгострокову фінансову стійкість Пенсійного фонду, а також ухвалити закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність до імпортного паритету, а також створити антикорупційний суд і ухвалити бюджет на 2018 рік із дефіцитом не більш як 2,5% ВВП.

Національний банк України розраховував у 2018 році одержати два транші кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом на суму 3,5 млрд дол.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.