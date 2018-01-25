НБУ спрогнозував, коли в Україні піднімуть "мінімалку"

Національний банк України очікує задекларованого урядом у законі про державний бюджет на 2018 рік підвищення мінімальної заробітної плати до 4,2 тисячі гривень у другій половині 2018 року.

Читайте такожСередня зарплата в Україні скоротилася на 225 гривень

Про це в ході брифінгу за підсумками засідання монетарного комітету заявив в. о. голови НБУ Яків Смолій.

"При оцінці інфляції ми враховували задеклароване можливе підвищення мінімальної зарплати до 4,2 тисячі гривень, але ми очікуємо, що таке збільшення можливе у другій половині року", - сказав Смолій.