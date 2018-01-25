Час віддавати борги: за три роки Україна має повернути $16 мільярдів

Уряд і Національний банк України в 2018-2020 роках повинні здійснити зовнішні виплати на загальну суму 16 млрд дол.

Читайте такожУ Мінфіні підрахували, на скільки зріс держборг України за минулий рік

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

«Тому, на думку Національного банку, для збереження макрофінансової стабільності України критично важливе продовження співпраці з МВФ в рамках не тільки поточної, але й нової програми», - йдеться в повідомленні.

За даними регулятора, пікові виплати з платежів припадають на 2019-2020 роки.

Нагадаємо, Національний банк України очікує, що в 2018 році надходження за програмою кредитування Міжнародного валютного фонду становитимуть 2 млрд дол., у той час як раніше НБУ прогнозував отримання двох траншів кредиту на загальну суму 3,5 млрд дол.

Також очікується отримання урядом кредитів від Європейського Союзу і Світового банку.

Як повідомляв УНІАН, основним чинником ризику для фінансової стабільності України з урахуванням необхідності здійснення більш ніж 10 млрд дол. зовнішніх виплат у 2018-2019 роках є затримка з продовженням співпраці з Міжнародним валютним фондом і надходженням наступного траншу офіційного фінансування.

Національний банк України планує на нараді з Міністерством фінансів ініціювати підписання нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.