Борги піджимають: Нацбанк ініціює переговори з МВФ щодо нового кредиту

Національний банк України планує на нараді з Міністерством фінансів ініціювати підписання нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Про це в ході брифінгу за підсумками засідання монетарного комітету заявив в. о. голови НБУ Яків Смолій.

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"Ми не починали ще переговори з МВФ щодо нової програми співпраці - УНІАН), але вже думаємо, коли це можливо. На нараді з Мінфіном ми будемо ініціювати такі переговори з Міжнародним валютним фондом", - сказав він.

Смолій зазначив, що програма співпраці з Міжнародних валютним фондом буде необхідна Україні, виходячи з того, що пікові виплати по обслуговуванню зовнішнього боргу припадають на 2019-2020 роки, а чинна програма закінчується в першому кварталі 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, уряд і Національний банк України у 2018-2020 роках повинні здійснити зовнішні виплати на загальну суму 16 мільярдів доларів.