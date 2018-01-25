Офіційний курс гривні: долар подешевшав, євро подорожчав
Офіційний курс НБУ на 26 січня: 100 USD – 2874,5248 гривні; 100 EUR – 3566,4229 гривні; 10 RUR – 5,1396 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 січня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2874,5248 (25 січня – 2886,5367)
100 EUR – 3566,4229 (25 січня – 3565,4501)
10 RUR – 5,1396 (25 січня – 5,1190)
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Як повідомляв УНІАН, 25 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,67/28,70 гривні/долар.
Гривня зміцнилася відносно долара на 12 копійок з відкриття торгів.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 35,80/35,83 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,5133/0,5142 гривні/рубль.