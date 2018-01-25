Для застосування жорстких валютних обмежень немає підстав - НБУ

Національний банк України не бачить на сьогоднішній день підстав для застосування жорстких валютних обмежень, як ті, які були введені регулятором в 2015 році, коли був зафіксований історичний мінімум гривні на рівні 30,01 гривні/долар.

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Про це в ході брифінгу за підсумками засідання монетарного комітету заявив в. о. голови НБУ Яків Смолій.

"Ми не бачимо сьогодні підстав застосовувати такі кардинальні валютні обмеження, як ті, які були введені Національним банком у 2015 році. Валютний ринок більш або менш стабільний. Волатильність не є критичною. Ми вже третій рік поспіль розуміємо, як ведуть себе експортери та імпортери. І ми навіть можемо говорити про сезонні коливання, які ми констатуємо за результатами трьох років роботи на валютному ринку", - сказав Смолій.

За словами керівника Центробанку, валютна лібералізація - це важливий фактор для зовнішніх інвесторів.

"Ми плануємо цього року прийняти рішення про виплату дивідендів за 2017 рік. Ми вже дали запити на комерційні банки, що отримали результати від компаній, які планують виплачувати дивіденди цьогоріч. І після аналізу ми приймемо рішення, в яких термінах і об'ємах це буде зроблено", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку України, встановлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти, з застереженням, що повна валютна лібералізація можлива після вступу в силу нового Закону "Про валюті" та запровадження в Україні ефективного податкового законодавства.

На даний час на ринку продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів та одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тисяч гривень на день.