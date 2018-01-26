У Нацбанку спрогнозували, коли зміцниться курс гривні

Курс гривні, який з середини грудня минулого року знизився щодо долара більш ніж на 3%, а до євро - на 12,5%, може стабілізуватися і зміцнитися на початку літа.

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав голова ради НБУ Богдан Данилишин.

На думку Данилишина, зміцнення національної валюти очікується при зростанні обсягів експорту агропродукції (з лютого-березня), за умови збереження відносної сприятливої кон'юнктури ринку металургійної продукції та сезонного зростання попиту на неї (з березня-квітня).

Голова ради НБУ зазначив, що істотно сприятимуть курсовій стабільності відновлення співробітництва України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

«Сподіваюся, що після зустрічі президента України Петра Порошенка і глави МВФ Крістін Лагард Україна активізує переговорний процес з МВФ і наступний транш кредиту МВФ Україна зможе отримати ще до літа», - написав він.

Серед факторів, які впливали на зниження пропозиції валюти на ринку і, як наслідок, ослаблення національної валюти, Данилишин назвав зростання негативного сальдо торговельного балансу, надмірно активні бюджетні видатки наприкінці 2017 року, міжсезонне тимчасове зменшення експорту, неотримання Україною в 2017 році двох з чотирьох запланованих траншів від МВФ, а також спекулятивні операції деяких гравців ринку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк пояснює поточні коливання на валютному ринку сезонними факторами, включаючи закупівлю енергоносіїв і зростання імпорту наприкінці минулого року напередодні новорічних свят, а також великими виплатами відшкодування з податку на додану вартість.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США був зафіксований у лютому 2015 року - 30,01 грн/дол. У четвер, 25 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 28,67/28,70 грн/дол.