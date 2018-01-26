Порошенко про рейтинг Doing Business: через короткий проміжок часу ми будемо в ТОП-50

Президент України Петро Порошенко вважає реалістичним входження країни до ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business.

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Про це глава держави заявив під час виступу в «Українському домі» в Давосі (Швейцарія).

«Ми на 76-му місці в рейтингу Doing Business. І якщо ви запитаєте, чи задоволений я, - ні. Через короткий проміжок часу ми будемо в ТОП-50, це абсолютно реалістично», - сказав президент.

За словами Порошенка, поліпшення умов ведення бізнесу в Україні дозволить залучити іноземних інвесторів і забезпечити прискорення економічного зростання.

Як повідомляв УНІАН, Україна посіла перше місце серед пострадянських країн у рейтингу поліпшення ділового клімату, складеному британським діловим виданням Financial Times.

Також Україна піднялася на 4 позиції - до 76-го місця в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку «Doing Business 2018» за рахунок спрощення отримання дозволів на будівництво, поліпшення захисту прав міноритарних акціонерів шляхом запровадження зобов'язання негайного обнародування інформації про транзакції з пов'язаними сторонами, а також зменшення ставки єдиного соціального внеску.