Естонія вимагає від України негайно виключити її зі списку офшорних країн

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що Україна повинна негайно виключити країну зі списку офшорних країн.

Про це він заявив на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та міністром фінансів України Олександром Данилюком в Давосі, повідомляє Postimees.

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"Віднесення Естонії Україною до так званого податкового раю – це гідна жалю помилка, яку треба терміново виправити. Дана ситуація означає, що у естонських підприємств в Україні з'явилися додаткові обов'язки і вони від цього щодня зазнають збитків. Це неприйнятна ситуація і Естонії потрібно постояти за своїх підприємців", - заявив Ратас.

Прем'єр-міністр зазначив, що жодна інша країна в світі не зараховує Естонію до списку офшорів.

"Естонія член Євросоюзу і Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) і наша податкова політика відповідає всім міжнародним вимогам і стандартам, в тому числі законам України", - зазначив він.

За словами Ратаса, прем'єр-міністр та міністр фінансів України підтвердили, що займаються цим питанням.

"Міністр фінансів пообіцяв вирішити ситуацію. Сподіваюся, що він зробить це по можливості швидко", - резюмував Ратас

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року Кабінет міністрів розширив перелік держав, операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення.

В перелік держав додані такі країни: Гваделупа, Гватемала, Французька Гвіана, Співдружність Домінікани, Домініканська Республіка, Естонія, Іран, Куба, Лаос, Латвія, Ліван, Маврикій, Мальта, Марокко, Монако, ОАЕ, Сінгапур, Грузія та Угорщина.

19 січня міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Мінфін розглядає можливість виключення Естонії та Латвії з переліку держав, операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення.