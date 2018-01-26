Порошенко: Україна виконала 80% вимог МВФ, "схрещую пальці" за отримання траншу в квітні

Президент України Петро Порошенко заявляє про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і «схрещує пальці» за отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

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Про це глава держави сказав в інтерв'ю Bloomberg.

«Ймовірно, «схрещую пальці», до квітня у нас буде місія (МВФ - УНІАН), і ми отримаємо наступний транш. Ми, уряд і народ, готові продовжувати співробітництво з МВФ», - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня Порошенко і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард за результатами зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) заявили про узгодження заходів щодо завершення четвертого перегляду програми співробітництва й виділення країні п'ятого траншу.

Раніше в МВФ зазначали, що для завершення четвертого перегляду програми співробітництва й отримання п'ятого траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, включаючи довгострокову фінансову стійкість Пенсійного фонду, а також ухвалити закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність із імпортним паритетом, а також створити антикорупційний суд і прийняти бюджет на 2018 рік із дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Національний банк погіршив прогноз отримання коштів МВФ у 2018 році до 2 млрд дол. із 3,5 млрд дол.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.