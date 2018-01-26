Аудиторська компанія з "великої четвірки" подала до суду на НБУ

Раніше Нацбанк виключив компанію "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

Аудиторська компанія "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" подала до суду на Національний банк України з вимогою визнати незаконним і скасувати індивідуальний акт.

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Про це йдеться в зареєстрованому Окружним адмінсудом Києва позові від 23 січня.

«Позивач звернувся в суд з позовом до Національного банку України, в якому просить визнати протиправним та скасувати індивідуальний акт; визнати дії протиправними; зобов'язати вчинити певні дії. Суперечка виникла через публічно-правові відносини, які належать до юрисдикції адміністративних судів і повинна розглядатися в порядку адміністративного судочинства», - йдеться в документі.

Про який акт йдеться, не уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України виключив компанію "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків. Підставою для прийняття такого рішення, за інформацією НБУ, стало підтвердження "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостовірної інформації про фінансово-господарську діяльність «Приватбанку».

Компанія «ПрайсвотерхаусКуперс» не згодна з рішенням Національного банку України про виключення з реєстру аудиторів банків і має намір його оскаржити.