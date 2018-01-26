Торік на Житомирщині економія завдяки ProZorro збільшилася вдвічі - до 33 мільйонів - голова ОДА Гундич

Загалом же, загальна сума зекономлених бюджетних коштів в області від самого початку впровадження системи електронних закупівель складає 48,3 мільйона.

Торік у Житомирській області завдяки електронним закупівлям через ProZorro вдалося зекономити 33,3 млн грн, що вдвічі більше за аналогічний показник 2016-го року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

«Коли ми почали вводити обов’язковими електронні закупівлі, було багато скептиків, "ходаків", які просили відмінити або дозволити закупівлі без тендеру. Але на сьогодні ми бачимо результат – економія завдяки ProZorro зростає у геометричній прогресії. У 2017 році вдалося зекономити більше 33 млн грн бюджетних коштів, що вдвічі більше, ніж у 2016 році. Коли рахуєш, скільки це додаткових ліків, медичного обладнання, будівельних матеріалів для соціальних об’єктів, то сумнівів в ефективності таких закупівель не виникає», – цитує прес-служба відомства голову облдержадміністрації Ігоря Гундича.

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Також за інформаціє департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва ОДА, установи Житомирської області у 2017 році через електронні торговельні майданчики уклали 5 тис. 913 договорів на загальну суму 224 млн грн.

За результатами торгів у цій системі найбільше уклали договорів такі комунальні установи, як Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня (344), Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського (270), Бердичівський геріатричний пансіонат (258), а також Довбиський психоневрологічний інтернат (255).

Загалом же, загальна сума зекономлених бюджетних коштів в області від самого початку впровадження системи електронних закупівель складає 48,3 млн грн.