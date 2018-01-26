Потихеньку зміцнюється: гривня "відвоювала" у долара 13 копійок

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 28,54/28,57 грн/дол.

У п'ятницю, 26 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 28,54/28,57 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 13 копійок.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 35,58/35,61 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,5110/0,5118 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:00 встановився на рівні 28,5655 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 180 угод на суму 91,88 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 25 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,67/28,70 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 35,80/35,83 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,5133/0,5142 грн/рубль.