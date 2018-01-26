Долар в обмінниках Києва подешевшав, євро подорожчав

Вартість долара знизилася до 28,50 грн, євро - зросла до 35,50 грн. Продати долари можна по 28,30 грн/дол., євро – 35,55 грн/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 26 січня становить 28,50 грн, євро - 35,50 грн. Читайте такожУ Нацбанку спрогнозували, коли зміцниться курс гривні Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,30 грн/дол., євро - за 35,20 грн/євро. Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 25 січня становила 28,75 грн, євро - 35,40 грн. За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 28,5642 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 416 угод на суму 239,92 млн дол.

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