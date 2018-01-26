Долар в обмінниках Києва подешевшав, євро подорожчав

15:03, 26 січня 2018
Фінанси
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В Україні подешевшав долар / фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,30 грн/дол., євро - за 35,20 грн/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 25 січня становила 28,75 грн, євро - 35,40 грн.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 28,5642 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 416 угод на суму 239,92 млн дол.

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