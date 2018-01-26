Гройсман розповів, коли Україна може отримати черговий транш МВФ

Голова уряду висловив впевненість, що Україна виконає всі "домашні завдання" для продовження співпраці з Фондом.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує отримання нашою країною п'ятого кредитного траншу Міжнародного валютного фонду в першій половині поточного року. Про це голова уряду повідомив в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

Читайте такожКабмін готовий змінити ціни на газ на вимогу МВФ - президент

"Я думаю, що, включно з червнем, це може відбутися в першому півріччі 2018 року", - сказав прем'єр, відповідаючи на питання про терміни отримання чергового траншу.

При цьому голова уряду висловив впевненість у тому, що Україна виконає всі "домашні завдання" для продовження співпраці з Фондом.

"Я впевнений, що ми абсолютно точно виконаємо необхідні домашні завдання, в тому числі і створення Антикорупційного суду, що передбачено нашою спільною програмою дій. Я вважаю, що це рішення потрібно Україні і українцям, потрібно швидше приймати це рішення, і приймати його разом з міжнародними партнерами", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

Раніше в МВФ відзначали, що для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілей співробітництва, включаючи довгострокову фінансову стійкість Пенсійного фонду, а також прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, а також створити антикорупційний суду і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Національний банк погіршив прогноз отримання коштів МВФ в 2018 році до 2 мільярдів доларів з 3,5 мільярда доларів.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів.