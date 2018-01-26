Хмільні держзакупівлі: портовики Одещини "затарилися" пивом на півмільйона гривень

Напередодні Нового року Одеська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" придбала солодового пива на 240 тисяч гривень.

За 2017 рік одеські та южненські портовики випили пива більш ніж на півмільйона гривень.

Про це повідомляє ГО "Офіс Регіонального Розвитку" (ОРР) на сторінці в Facebook.

"Напередодні Нового року Одеська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" придбала солодового пива на 240 тисяч гривень. І сталося це вдруге за рік. Колеги портовиків з Южного також добряче "затарились" пивом", - йдеться в повідомленні.

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Як розповіли в Офісі Регіонального Розвитку, перший пивний тендер 2017 року відбувся у травні. Ця інформація опублікована на порталі публічних закупівель ProZorro. Тоді "Пиво в кегах, пляшках, банках фасоване в асортименті" обійшлося Адміністрації Одеського морського порту у 200 тисяч гривень. Тендер виграло ТОВ "ШАТЛ КОМЕРС".

Другий тендер відбувся в листопаді минулого року. Цього разу замовником стала Южненська філія АМПУ. Пиво коштувало підприємству майже 100 тисяч гривень, а переможцем тендеру стало ТОВ ПКФ "КОМТОП".

Третя, закупівля відбулася в грудні, перед Новим Роком. "І знову Одеська філія, і переможець – знову "ШАТЛ КОМЕРС". Брали солодове кегами по 30 і 50 літрів, а також у звичайних пляшках", - пишуть в ОРР.

Зазначається, що ГО "Офіс Регіонального Розвитку" вже підготував відповідне звернення, щоб дізнатися, для чого Адміністрації портів за бюджетні кошти закуповувати пиво.

"Тим паче, що практика "хмільних закупівель", очевидно, не нова. Наприклад, у 2011 році "Одеський морський торговий порт" витратив майже 400 тисяч гривень на 45 тисяч літрів пива для своїх співробітників", - додали в ОРР.