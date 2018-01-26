Хмільні держзакупівлі: портовики Одещини "затарилися" пивом на півмільйона гривень

17:55, 26 січня 2018
Фінанси
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє ГО "Офіс Регіонального Розвитку" (ОРР) на сторінці в Facebook.

"Напередодні Нового року Одеська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" придбала солодового пива на 240 тисяч гривень. І сталося це вдруге за рік. Колеги портовиків з Южного також добряче "затарились" пивом", - йдеться в повідомленні.

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Як розповіли в Офісі Регіонального Розвитку, перший пивний тендер 2017 року відбувся у травні. Ця інформація опублікована на порталі публічних закупівель ProZorro. Тоді "Пиво в кегах, пляшках, банках фасоване в асортименті" обійшлося Адміністрації Одеського морського порту у 200 тисяч гривень. Тендер виграло ТОВ "ШАТЛ КОМЕРС".

Другий тендер відбувся в листопаді минулого року. Цього разу замовником стала Южненська філія АМПУ. Пиво коштувало підприємству майже 100 тисяч гривень, а переможцем тендеру стало ТОВ ПКФ "КОМТОП".

Третя, закупівля відбулася в грудні, перед Новим Роком. "І знову Одеська філія, і переможець – знову "ШАТЛ КОМЕРС". Брали солодове кегами по 30 і 50 літрів, а також у звичайних пляшках", - пишуть в ОРР.

Зазначається, що ГО "Офіс Регіонального Розвитку" вже підготував відповідне звернення, щоб дізнатися, для чого Адміністрації портів за бюджетні кошти закуповувати пиво.

"Тим паче, що практика "хмільних закупівель", очевидно, не нова. Наприклад, у 2011 році "Одеський морський торговий порт" витратив майже 400 тисяч гривень на 45 тисяч літрів пива для своїх співробітників", - додали в ОРР.

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Теги: #держзакупівлі в Україні#пиво портовикам#портовики закупили пиво