Нацбанк спростив продаж валюти для бізнесу

Чергові кроки з валютної лібералізації розроблено з урахуванням пропозицій, що надійшли від бізнесу та учасників ринку.

Національний банк України удосконалив умови продажу іноземної валюти клієнтами банків на міжбанківському валютному ринку. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного банку з посиланням на відповідні зміни, затверджені постановою НБУ №7 від 25 січня 2018 "Про внесення змін у деякі нормативно-правові акти Національного банку України".

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Регулятор визначив право клієнта подавати заяву про продаж іноземної валюти будь-якому уповноваженому банку за власним вибором.

Національний банк також уточнив терміни продажу банком іноземної валюти клієнтів. Уповноважений банк, як і раніше зобов'язаний за дорученням клієнта здійснювати продаж його власних коштів в іноземній валюті не пізніше ніж за п'ять робочих днів, починаючи з дня списання цих коштів з поточного рахунку клієнта, відкритого в цьому банку. Але регулятор уточнив, що в разі, якщо засоби для продажу перераховуються клієнтом з іншого уповноваженого банку, продаж цієї валюти здійснюється у п'ятиденний строк з дня зарахування таких коштів на кореспондентський рахунок уповноваженого банку.

"Ці чергові кроки щодо валютної лібералізації розроблено з урахуванням пропозицій, що надійшли від бізнесу і учасників ринку. Як наслідок, бізнес отримає ширші можливості для вибору оптимального курсу продажу валюти. Також зазначені зміни створять належні умови для розвитку економічної конкуренції на міжбанківському валютному ринку України. Разом з тим ці кроки не матимуть істотного впливу на стан валютного ринку", - йдеться в повідомленні регулятора.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку України, встановлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти, з застереженням, що повна валютна лібералізація можлива після вступу в силу нового Закону "Про валюті" та запровадження в Україні ефективного податкового законодавства.

На даний час на ринку продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів та одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тисяч гривень в день.