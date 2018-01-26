Україна не включала Естонію до списку офшорних країн – Гройсман

НБУ направив до банківських установ директивний лист з роз'ясненням про відсутність законодавчих підстав застосовувати поглиблений аналіз естонських компаній.

Україна не включала Естонію до переліку офшорних територій, вона була включена до переліку країн, в яких ставка не розподіленого прибутку становить 0%, що може використовуватися резидентами України для розмиття податкової бази і ухилення від сплати податку на прибуток в Україні.

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Згідно з повідомленням прес-служби Кабміну, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом.

Голова уряду підкреслив, що метою цього документа є запобігання як розмивання податкової бази, так і виведення прибутку з-під оподаткування, зокрема так, як це передбачено такими профільними міжнародними організаціями.

Прем'єр-міністр зазначив, що дія зазначеного переліку поширюється виключно на резидентів України, які подають звіт про контрольовані операції в податкові органи України, а ДФС згідно з поданими звітами визначає ризиковані операції, що підлягають додатковому контролю, за системою виявлення ризиків, як це діє у всьому світі.

Естонська сторона була поінформована, що НБУ не приймав жодних рішень про включення Естонії до списку офшорних територій. Щоб уникнути можливого непорозуміння у проведенні розрахунків господарюючих суб'єктів, 24 січня 2018 року український регулятор направив в банківські установи директивний лист з роз'ясненням про відсутність законодавчих підстав застосовувати поглиблений аналіз естонських компаній.

За підсумками бесіди прем'єр-міністри домовилися доручити міністерствам фінансів спільно з податковими органами двох країн налагодити взаємодію і провести, у разі необхідності, необхідні консультації, в ході яких врегулювати можливі непорозуміння.

"Голови урядів переконані, що такий підхід буде сприяти активізації та поглибленню взаємодії у торговельно-економічній сфері і позитивно позначиться на механізмі фінансово-банківських операцій між двома державами", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас вимагає від України видалити країну зі списку офшорів.