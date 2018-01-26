Що буде з доларом та євро після вихідних: Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 29 січня: 100 USD – 2854,8638 гривні; 100 EUR – 3550,3086 гривні; 10 RUR – 5,1136 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 29 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2854,8638 (26 січня – 2874,5248)

100 EUR – 3550,3086 (26 січня – 3566,4229)

10 RUR – 5,1136 (26 січня – 5,1396)

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,47/28,50 гривні/долар.

Гривня зміцнилася відносно долара на 20 копійок з відкриття торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 35,39/35,41 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,5079/0,5089 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 28,7452 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 682 угоди на суму 416,88 мільйона доларів.