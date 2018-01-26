Апеляційний суд Англії відклав винесення рішення за скаргою України щодо "боргу Януковича"

Україна підтверджує свій намір рішуче протистояти цьому прояву агресії з боку Росії до остаточного завершення судового процесу.

Апеляційний суд Англії відклав винесення рішення в судовому процесі щодо так званого російського боргу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

"Апеляційний суд Англії завершив слухання апеляційної скарги, поданої Україною на рішення, винесене у березні 2017 року у порядку спрощеного провадження англійським Високим судом на користь довірчого управителя (трасті), що діє в інтересах Російської Федерації, у судовому процесі стосовно єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів США, які нібито були випущені Україною у грудні 2013 року. Упродовж 5 днів, поки тривало засідання, команда юридичних радників України привела вагомі правові аргументи України для розгляду суддівською колегією у складі трьох висококваліфікованих та досвідчених Суддів Апеляційного суду. Після завершення засідання судді відклали винесення рішення на пізніший термін. Про результати апеляційного розгляду буде повідомлено після оголошення Апеляційним судом Англії свого рішення", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні разом з тим підкреслили, що Україна довіряє англійському судочинству та, як і раніше, впевнена у досягненні позитивного результату судового процесу, що був розпочатий за вказівкою Росії у цілях реалізації масштабнішої стратегії зі здійснення Росією незаконної та протиправної агресії проти України. Україна підтверджує свій намір рішуче протистояти цьому прояву агресії з боку Росії до остаточного завершення судового процесу.

Як повідомляв УНІАН, Високий суд Лондона почав розгляд позову Росії проти України за єврооблігаціями на 3 мільярди доларів в січні 2016 року. Україна вважає цей кредит «хабарем» Кремля колишній українській владі за відмову від євроінтеграції, тоді як російська сторона наполягає на його погашенні.

29 березня 2017 року поточного року Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову РФ, не визнавши обґрунтованості аргументів України в цій справі, однак 23 червня Україна подала в англійський Апеляційний суд необхідні документи для оскарження цього рішення.