Порошенко розповів про результати переговорів з МВФ та Світовим банком

Президент заявив, що з оптимізмом дивиться у майбутнє.

Президент України Петро Порошенко назвав "дуже конструктивними" переговори з представниками міжнародних фінансових організацій у Давосі.

Про йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента.

"Відбулися надзвичайно детальні консультації з нашими партнерами по міжнародним фінансовим організаціям. Вони були дуже конструктивні", - розповів глава держави під час брифінгу за підсумками його участі у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

За словами Порошенка, під час переговорів були сформовані позиції щодо приїзду експертів до України та визначено, які саме кроки залишились для того, щоб запросити місію для отримання чергового траншу. Президент зазначив, що це завдання для українського уряду і парламенту.

"Впевнений, сам факт того, що ми прискорили приїзд експертів для опрацювання спільних і узгоджених рішень є надзвичайно позитивним", - вважає Петро Порошенко.

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Президент мав у Давосі декілька зустрічей з представниками міжнародних фінансових організацій, зокрема з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, її заступником Девідом Ліптоном, з президентом Світового банку Джим Йонг Кімом.

"Були детальні і ретельні розмови, які дозволяють нам з оптимізмом дивитися в майбутнє", - зазначив Порошенко.

Говорячи про інші підсумки своєї участі у форумі у Давосі, президент повідомив про велику кількість запитань щодо зустрічі від провідних іноземних інвесторів.

"Мене дуже тішить той факт, що це дає додаткову аргументацію, що ми маємо рішуче просуватися вперед і щодо податкової реформи, і щодо прийняття рішення по земельному кадастру", - сказав Порошенко.

Президент провів зустрічі з низкою провідних інвесторів, які збираються приходити в Україну – в портову та дорожню інфраструктуру, харчову та переробну галузь, енергоефективність тощо.