У Нацбанку розповіли, коли очікується приїзд місії МВФ в Україну

За словами голови Ради НБУ, найважливішим результатом форуму в Давосі є те, що Україну починають сприймати як активного переговорника.

У середині лютого в Україну може приїхати місія Міжнародного валютного фонду. Про це заявив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

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В ефірі 5 каналу він розповів про те, що зустріч президента України Петра Порошенка з директором-розпорядником МВФ була результативною. "Головним результатом Давосу є те, що Україну починають сприймати як активного переговорника. І я думаю, що навіть зустріч Президента України з Крістін Лагард, директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду, їхня півгодинна розмова – про це свідчить і прес-конференція Президента України, і сама Лагард – має відповідні результати", – сказав Данилишин.

Данилишин додав: "Ми очікуємо на приїзд місії МВФ десь у середині лютого".

Як повідомляв УНІАН, 24 січня Порошенко і Лагард за результатами зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) заявили про узгодження заходів щодо завершення четвертого перегляду програми співробітництва і виділення країні п'ятого траншу.