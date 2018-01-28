Австралійський аеропорт дозволив розраховуватися криптовалютою

Пасажири зможуть розплачуватися в аеропорту такими цифровими валютами, як Bitcoin, Dash, Ethereum тощо.

Аеропорт Брісбена в Австралії, один із найбільших у світі, заявив про запровадження системи оплати криптовалютою, повідомляє Новое время з посиланням на офіційний сайт аеропорту.

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Пасажири зможуть розплачуватися в аеропорту такими цифровими валютами, як Bitcoin, Dash, Ethereum тощо. Криптовалюту прийматимуть у кількох крамницях, а потім і в усіх терміналах аеропорту.

У заяві аеропорту Брісбена зазначається, що такий спосіб оплати дозволяє зберегти анонімність й обійтися без посередників, завдяки чому можлива низька комісія і вигідніший обмінний курс.

Нагадаємо, що кілька українських депутатов запропонували Верховній Раді легалізувати біткойни та іншу криптовалюту в Україні, зареєструвавши відповідні законопроекти.