Криптовалюта дорожчає після отримання рейтингу вищого, ніж у біткойна.

Друга за величиною криптовалюта Ethereum наближається до історичного рекорду після того, як рейтингове агентство Weiss присвоїло цій валюті рейтинг вищий, ніж у биткоина.

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За даними порталу CoinMarketCap, сьогодні вранці Ethereum дорожчає на 6,2%, до 1,22 тисячі доларів (історичний рекорд становить близько 1,42 тисячі доларів), біткойн дешевшав на 1,8%, до 11,57 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта опускалася в ціні на 2,6%, до 11,6 тисячі доларів. На біржі OKEx валюта дешевшала на 1,6%, до 11,62 тисячі. А за даними порталу Coindesk, біткойн знижувався в ціні на 2,3%, до 11,42 тисячі доларів.

Незалежне американське рейтингове агентство Weiss Ratings присвоїло Ethereum рейтинг "B", тоді як біткойн отримав рейтинг нижче - "C+", повідомляє телеканал CNBC. Нижку оцінку біткойну агентство пояснило тим, що найбільша криптовалюта стикається з труднощами мережі, що призводить до затримок і високої вартості транзакцій. Біткойн, передає телеканал коментар агентства, не має прямого механізму для термінової модернізації свого програмного коду, повідомляє Прайм.

Жодна з 74 криптовалют, за версією агентства, не отримала найвищу оцінку "А". Вищий із присвоєних рейтингів ("B"), крім Ethereum, отримала криптовалюта EOS, 9-та за величиною на криптовалютному ринку, передає телеканал.

Також, згідно з даними CoinMarketCap, криптовалюта Ripple дорожчає на 6,8%, до 1,38 долара, Bitcoin Cash - на 1,6%, до 1,7 тисячі доларів. Капіталізація ринку криптовалют становить на даний момент 584,71 мільярда доларів. Частка біткойна - приблизно 33% всього ринку криптовалют, Ethereum - 20%, Ripple - 9%.

Між тим японська криптовалютна біржа Coincheck повідомила про виплату компенсації користувачам, які постраждали після нещодавньої атаки на біржу. У п'ятницю біржа зупинила торги криптовалютами, крім біткойна, на тлі повідомлень ЗМІ про виведення з гаманців користувачів цифрових валют на суму в декілька сотень мільйонів доларів. Спочатку обмеження торкнулися криптовалюти NEM. За даними біржі, атака зачепила 260 тисяч користувачів, їм буде виплачено 523 мільйони NEM - понад 500 мільйонів доларів.