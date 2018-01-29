Кабмін виділив 700 тисяч гривень сім'ям українців, які загинули в Кабулі

Ці гроші виділять Міністерство інфраструктури і ряд облдержадміністрацій.

Кабінет міністрів виділив сім'ям українців, які загинули 20 січня в результаті теракту в Кабулі (Афганістан), 700 тис. грн допомоги. Про це йдеться в розпорядженні уряду від 25 січня 2018 року, яке опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр».

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Згідно з документом, Кабмін зобов'язав Міністерство інфраструктури, а також Київську, Кіровоградську, Луганську, Миколаївську, Хмельницьку, Чернівецьку облдержадміністрації виділити по 100 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, увечері 20 січня 2018 року в Кабулі (Афганістан) група терористів проникла в Intercontinental Hotel. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок нападу загинули щонайменше 43 осіб. Вдалося врятувати 126 осіб, серед них 41 іноземці. Відповідальність за напад взяв на себе радикальний рух "Талібан".

21 січня в Міністерстві закордонних справ заявили, що серед загиблих унаслідок нападу на готель Intercontinental є українці. Пізніше ЗМІ повідомили, що в результаті атаки загинули 14 іноземців, серед яких 9 громадян України, однак у МЗС підтвердили загибель 7 українців.