ДФС за рік порушила 32 тисячі проваджень про порушення митних правил

В рамках цих проваджень митники конфіскували предмети порушень на 746 мільйонів гривень.

Державна фіскальна служба України в 2017 році порушила майже 32,3 тисячі проваджень про порушення митних правил на загальну суму понад 1,59 мільярда гривень, в рамках яких вилучила предмети порушень на суму понад 746 мільйонів гривень.

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Як повідомляється на сайті ДФС, кількість порушених справ у 2017 році майже на третину перевищує показник 2016 року (23,2 тисячі справ на 2,09 мільярда гривень).

За інформацією ДФС, найчастіше митники фіксували порушення переміщення продовольчих товарів - переважно тютюнових виробів і алкогольних напоїв.

Крім того, за рік встановлено 444 випадки незаконного переміщення валюти на суму понад 79,49 мільйона гривень.

Також повідомляється, що митниці передали на розгляд до суду майже 7,8 тисячі справ на суму понад 1,47 мільярда гривень, за результатами розгляду яких суд прийняв рішення про конфіскацію предметів правопорушень на суму понад 433,56 мільйона гривень та про застосування штрафів на суму понад 401,57 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. У березні минулого року Кабінет міністрів України затвердив концепцію реформування системи органів, що реалізують державну податкову і митну політику. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, уряд буде надалі реформувати роботу митної і податкової систем, незважаючи на створюваний опір.