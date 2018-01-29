Гривня почала тиждень зі значного зміцнення

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 28,20/28,23 грн/дол. З відкриття торгів гривня зміцнилася до долара на 26 копійок.

У понеділок, 29 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 28,20/28,23 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, з відкриття торгів гривня зміцнилася щодо долара на 26 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 35,00/35,04 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,5008/0,5017 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 28,2574 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 264 угоди на суму 129,06 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,47/28,50 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 35,39/35,41 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,5079/0,5089 грн/рубль.