В Україні випустять монети з "кіборгами" (фото)

14:01, 29 січня 2018
Фінанси
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оновлено
В Україні з'являться нові монети з військовою тематикою / фото УНІАН
фото bank.gov.ua

Як повідомляється на сайті НБУ, монету «Захисникам Донецького аеропорту» зі сплаву на основі цинку номіналом 10 гривень буде випущено в січні. Тираж випуску становитиме 1 мільйон примірників. 

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк у 2016 році реалізував 1,13 млн пам'ятних монет на загальну суму 170 млн грн, що вдвічі перевищує дохід від реалізації пам'ятних монет у 2015 році.

Всього в 2016 році НБУ ввів у обіг 47 пам'ятних монет (37 найменувань), з яких одна золота, 15 срібних, 30 монет з нейзильберу і одна біметалічна.

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Теги: #монети з кіборгами#нові монети в Україні