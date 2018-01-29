В Україні випустять монети з "кіборгами" (фото)

Пам'ятну монету зі сплаву на основі цинку номіналом 10 гривень буде випущено в січні тиражом 1 мільйон примірників.

Національний банк України планує випустити пам'ятну монету, присвячену захисникам Донецького аеропорту.

Як повідомляється на сайті НБУ, монету «Захисникам Донецького аеропорту» зі сплаву на основі цинку номіналом 10 гривень буде випущено в січні. Тираж випуску становитиме 1 мільйон примірників.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк у 2016 році реалізував 1,13 млн пам'ятних монет на загальну суму 170 млн грн, що вдвічі перевищує дохід від реалізації пам'ятних монет у 2015 році.

Всього в 2016 році НБУ ввів у обіг 47 пам'ятних монет (37 найменувань), з яких одна золота, 15 срібних, 30 монет з нейзильберу і одна біметалічна.