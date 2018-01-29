Україна отримає $1,9 мільярда траншу МВФ протягом року – Fitch

За оцінками рейтингового агентства, постійна взаємодія з МВФ та іншими міжнародними партнерами залишається ключовим для обслуговування держборгу нашої країни.

Україна отримає наступний транш кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі близько 1,9 мільярда доларів протягом цього року, вважають в міжнародному рейтинговому агентстві Fitch Ratings.

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Як наголошується на сайті агентства, постійна взаємодія з МВФ та іншими міжнародними партнерами залишається ключовим для забезпечення доступу України до офіційного та зовнішнього фінансування для обслуговування держборгу в 2020-2021 роках.

Також Fitch зазначили, що висування чинного керівника Національного банку України Якова Смолія на цей пост на постійній основі повинно знизити невизначеність щодо стійкості та незалежності політики регулятора.

За оцінками агентства, підвищення Нацбанком облікової ставки свідчить про те, що регулятор, як і раніше зосереджений на стійке зниження інфляції в рамках запланованого переходу до таргетування інфляції.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілей співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, створити антикорупційний суду і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

За прогнозами Національного банку, в 2018 році Україна отримає від МВФ 2 мільярди доларів, а не 3,5 мільярда доларів, як очікувалося раніше.