В Україні дешевшають долар і євро

14:48, 29 січня 2018
Фінанси
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В Україні дешевшає валюта / фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна по  27,90 грн/дол., євро - по 34,30 грн/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах в п'ятницю, 26 січня, становила 28,50 грн, євро - 35,50 грн.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:30 встановився на рівні 28,2512 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 472 угоди на суму 276,04 млн дол.

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