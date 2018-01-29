В Україні дешевшають долар і євро

Вартість долара в обмінниках Києва знизилася до 28,35 грн, євро - до 35,40 грн. Продати долари можна по 27,90 грн/дол., євро - 34,30 грн/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 29 січня становить 28,35 грн, євро - 35,40 грн. Читайте такожГривня почала тиждень зі значного зміцнення Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна по 27,90 грн/дол., євро - по 34,30 грн/євро. Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах в п'ятницю, 26 січня, становила 28,50 грн, євро - 35,50 грн. За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:30 встановився на рівні 28,2512 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 472 угоди на суму 276,04 млн дол.

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