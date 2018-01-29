У Нацполіції заявили про необхідність заборонити криптовалюти в Україні

Через неврегульований статус криптовалют в Україні зловмисники активно використовують їх для приховування злочинів.

У випадку неспроможності найближчим часом врегулювати статус криптовалюти в Україні держава повинна офіційно заборонити її обіг.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України з посиланням на слова керівника Департаменту кіберполіції Сергія Демедюка.

"У випадку неспроможності найближчим часом врегулювати статус криптовалюти в Україні, держава повинна офіційно заборонити її обіг. Щоб кожен знав про те, що купуючи чи продаючи криптовалюту на території України, він ризикує втратити свої фінансові вкладення безповоротно, не маючи права на захист і відшкодування збитків", – заявив Сергій Демедюк.

При цьому, він додав, що кіберполіція готова до співпраці для легалізації та врегулювання криптовалютних технологій в Україні.

У повідомленні також сказано, що кіберполіція підтримує ідею легалізації криптовалюти в Україні, процесу її майнінгу та ідеї використання технології Blockchain у державному та приватному секторах.

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«Сьогодні виникла необхідність якнайшвидше урегулювати на законодавчому рівні питання, пов'язані з використанням криптовалют, а також впровадження необхідного оподаткування операцій з купівлі чи продажу криптовалюти. Крім того, необхідно визначити відповідні правила функціонування українських криптовалютних бірж і пунктів обміну криптовалют», – заявив керівник Департаменту кіберполіції.

Повідомляється, що через неврегульований статус криптовалют в Україні зловмисники активно використовують їх для анонімізації своїх злочинних дій, а громадяни стають жертвами шахраїв під час операцій з криптовалютою, не маючи при цьому повноцінного захисту з боку правоохоронних органів.

Сергій Демедюк також додав, що усі операції з криптовалютою в Україні мають бути з обов'язковою ідентифікацією власника криптовалютного гаманця, оскільки основною проблемою правоохоронців у світі є саме підтвердження права власності особи на гаманець, а відтак – і визнання її потерпілою стороною.