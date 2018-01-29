Нідерланди в небезпеці: хакери атакували основні фінустанови країни

Хакери атакували банки, податкову та митну службу Нідерландів.

Хакери атакували три нідерландських банки, податкову і митну службу країни, повідомляє Европейская правда з посиланням на нідерландський портал NOS.

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У понеділок від DDoS-атаки постраждав сайт податкової та митної служби. Упродовж атаки, яка тривала близько десяти хвилин, сайт був погано доступним.

Вранці банк Rabobank повідомив, що через хакерські атаки не працює його мобільний та інтернет-банкінг.

На вихідних хакерських атак зазнали найбільші банки Нідерландів ABN Amro і ING. У понеділок ці два банки відновили роботу своїх сервісів.

Представник Центрального банку Нідерландів назвав ці атаки винятковими.

"Здавалося, що все було гаразд після великої DDoS-атаки на ING в 2013 році. Тепер нам явно потрібно реагувати і ми обговорюємо це з банками", - зазначив представник банку.

Раніше повідомлялось, що спецслужби Нідерландів шпигували за російськими хакерами, які зламали штаб Клінтон.