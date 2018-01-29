Доходи ПФ необхідно збільшити за рахунок детінізації економіки – Рева

Доходи Пенсійного фонду від ЄСВ після проведених заходів з боротьби з тіньовою економікою збільшилися за минулий рік на 40%.

Доходи Пенсійного фонду України необхідно збільшити шляхом детінізації економіки, оскільки близько 11,5 мільйона працюючих українців не платять податки, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

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"За нашими підрахунками, 12,5 мільйона українців сплачують ЄСВ (єдиний соціальний внесок - УНІАН), 3,5 мільйона працюють і не платять. Понад 2,5 мільйона осіб, з них працюють на селі в індивідуальних селянських господарствах - ані копійки не платять. Ще 2 мільйони громадян - безробітні. Разом це 18 мільйонів осіб. Де ще 8 мільйонів? Це так званий резерв тіньової економіки. Як збільшити кількість платників? Треба цей резерв детінізувати", - зазначив міністр.

За його словами, після проведених урядом заходів з метою детінізації в 2017 році, доходи у Пенсійний фонд від ЄСВ збільшилися за минулий рік на 40%.

"Ми планували, що у нас надходження зростуть на 30 мільярдів гривень, а вони зросли майже на 47 мільярдів гривень. За ці кошти ми провели підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року. Ми не надрукували ці гроші, не позичили їх у МВФ, не збільшили дотації з бюджету - ми вивели їх з тіні ", - заявив Рева.

Як повідомляв УНІАН, сума виплат Пенсійного фонду України в 2017 році склала 291,5 мільярда гривень (з урахуванням проведеної в грудні 2017 року виплати пенсій січня 2018 року в сумі 10,0 мільярда гривень), що на 13%, або 38,1 мільярда гривень більше, ніж за 2016 рік.

До бюджету Пенсійного фонду України за 2017 рік з усіх джерел фінансування надійшло 292,4 мільярда гривень, з яких власні надходження склали 158,3 мільярда гривень, що на 47,2 мільярда гривень більше порівняно з 2016 роком.

Закон про пенсійну реформу був прийнятий Верховною Радою 3 жовтня і набув чинності 11 жовтня 2017 року. Цим документом введені вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і підвищена пенсія 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 гривень.