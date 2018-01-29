Валюта дешевшає: гривня зростає на міжбанку та в курсах НБУ

Офіційний курс НБУ на 30 січня: 100 USD – 2824,6515 гривні; 100 EUR – 3496,6361 гривні; 10 RUR – 5,0180 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2824,6515 (29 січня – 2854,8638)

100 EUR – 3496,6361 (29 січня – 3550,3086)

10 RUR – 5,0180 (29 січня – 5,1136)

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Як повідомляє УНІАН, 29 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,19/28,22 гривні/долар.

З відкриття торгів гривня зміцнилася по відношенню до долара на 27 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 34,83/34,87 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4998/0,5007 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 28,2465 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 592 угоди на суму 333,24 мільйона доларів.