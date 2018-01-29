Підприємці Житомирщини можуть взяти пільговий кредит на розвиток бізнесу - ОДА

ОДА повністю компенсує облікову ставку НБУ у розмірі – наразі це 14,5%, та щомісячно виплачуватиме суму відшкодування підприємцям-позичальникам.

Підприємці Житомирщини можуть взяти дешевий кредит на розвиток свого бізнесу в сумі до 1,5 млн грн та отримати до 200 тис. грн відшкодування з обласного бюджету.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, збільшення фінансування обласної програми підтримки малого і середнього підприємництва у 2018 році ініціював голова ОДА Ігор Гундич.

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ОДА повністю компенсує облікову ставку НБУ у розмірі – наразі це 14,5%, та щомісячно виплачуватиме суму відшкодування підприємцям-позичальникам.

За інформацією департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації, сума відшкодування залежить від облікової ставки НБУ станом на момент підписання договору, суми та терміну погашення кредиту.

Так, за умови оформлення пільгового кредиту на суму 1,5 млн грн на 1 рік підприємець в середньому отримає до 118 тисяч гривень компенсації. Якщо ж позичальник оформлює кредит на менший термін, то йому відшкодовують більшу суму – до 200 тисяч грн.

Ця програма поширюється на всі сфери виробництва – харчові продукти, текстиль, одяг, шкіра, папір, хімречовини, гумові і пластмасові вироби, комп’ютери, автотранспортні засоби, меблі тощо. Водночас підприємці не зможуть взяти кредит на виробництво тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

Детальні умови участі у конкурсі, зразок заявки на участь у конкурсі та перелік документів, які подаються суб’єктами підприємництва, можна дізнатися на офіційному сайті Житомирської облдержадміністрації.