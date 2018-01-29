Україна за рік подвоїла освоєння кредитів Світового банку

На даний момент наша країна впроваджує 7 спільних зі Світовим банком проектів на загальну суму 2,3 мільярда доларів.

Україна в 2017 році освоїла позики від Світового банку на 117,25 мільйона доларів, що на 47,63 мільйона доларів, або в 1,7 рази більше показника за 2016 рік. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів з посиланням на підсумки чергового перегляду портфелю проектів Світового банку в Україні.

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За інформацією Мінфіну, на даний момент Україна впроваджує 7 спільних зі Світовим банком проектів на загальну суму 2,303 мільярда доларів у сферах транспортного сполучення, магістральних електромереж, медицини, соціальної допомоги, водопостачання та енергоефективності.

Довідка УНІАН. Світовий банк - міжнародна фінансова організація, яка надає фінансову та технічну допомогу країнам, що розвиваються. З 2014 року Світовий банк скерував понад 5,5 мільярда доларів у проекти в Україні та надав ще 0,5 мільярда доларів гарантій на закупівлю газу.