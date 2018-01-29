Трамп пригрозив ЄС торговельною війною

Він зробив свою заяву через декілька днів після введення нових непомірних тарифів на імпортні сонячні панелі та пральні машини, що були направлені, насамперед, проти імпорту з Азії.

Президент США Дональд Трамп поскаржився на несправедливість торговельних договорів з Європейським Союзом та пообіцяв вжити заходів щодо цього.

Як зазначається, він зробив свою заяву через декілька днів після введення нових непомірних тарифів на імпортні сонячні панелі та пральні машини, що були направлені, насамперед, проти імпорту з Азії, передає Independent.

"Європейський Союз приніс мені багато проблем, і це може призвести до великих наслідків у торгівлі. США у відповідь завдадуть шкоди Європі", - пригрозив Дональд Трамп.

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У Європейському Союзі вже відреагували на заяву президента США. Прес-секретар Європейської комісії сказав, що у ЄС вважають, що "торгівля може і повинна бути безпрограшною", але також вона має бути "відкритою та справедливою" і "заснованою на правилах".

"Європейський Союз готовий оперативно та належним чином реагувати на те, що на наш експорт будуть впливати будь-які обмежувальні торгові заходи Сполучених Штатів" – запевнив він.

Нагадаємо, що противники президента Сполучених Штатів Америки вийшли на вулицю в середмісті Вашингтона з маршем за імпічмент. Вони звинувачують Дональда Трампа у перешкоджанні слідству і зневазі демократії, а також у злочинній змові з Росією.